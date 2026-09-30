У Китаї виявили скам’янілості незвичайного чотирикрилого динозавра (фото)

Цей крихітний динозавр отримав назву Norellraptor barsboldi.

У західній частині провінції Ляонін у Китаї виявили надзвичайно добре збережену скам'янілість, яку нещодавно описали як абсолютно новий вид динозавра з підродини мікрорапторів. Про це пише BBC Wildlife Magazine.

Зазначається, що цей крихітний динозавр отримав назву Norellraptor barsboldi. За словами вчених, зовні він нагадує птаха, але, судячи з чотирьох крил і довгого опереного хвоста, очевидно, що він належить до зовсім іншої групи новаторських динозаврів.

У виданні зазначили, що мікрораптори належать до найменших динозаврів, відомих науці, а також є одними з найдивовижніших. Вони мають чотири крила замість стандартних двох.

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Мікрораптори в основному відомі за знахідками в Китаї, де їх виявляють у породах, що належать до раннього крейдяного періоду (125–113 мільйонів років тому). У своєму дослідженні Андреа Кау, Цян Цзі, Сюрі Ван та їхні колеги ретельно описали новий вид, знайдений у породах формації Цзюфотан.

Вчені повідомили, що скелет Norellraptor barsboldi довжиною 57 см зберігся у повному вигляді. Більше того, збереглися навіть сліди оперення.

Завдяки повній збереженості екземпляра вчені також змогли оцінити, скільки років йому було на момент смерті. Вивчивши мікроструктуру лівої променевої кістки, вони змогли визначити, що йому було не менше трьох років і, судячи з порівняння з іншими молодими та дорослими представниками мікрорапторів, він, ймовірно, був підлітком.

Порівнюючи Norellraptor barsboldi з іншими динозаврами по всьому еволюційному дереву паравіан, дослідники виявили, що приблизно 30 % анатомічних змін, виявлених у ході еволюції мікрорапторів, відбулися в лінії птахів. До числа цих спільних рис належать збільшення кількості ребер, прикріплених до грудини, наявність пір’я на великому пальці та міцніші передні кінцівки.

Тепер же вчені збираються продовжити вивчення Ісяньської формації, щоб зробити ще більше сучасних відкриттів у галузі динозаврів.

Вчені знайшли перші скам’янілості диплодока за межами США

Раніше палеонтологи виявили рештки диплодока в Іспанії. Це відомий рід гігантських динозаврів-завроподів з маленькими головами та довгими хвостами, схожими на батіг, що мешкали в пізньоюрський період.

Цікаво, що з моменту відкриття цього роду в 1878 році всі підтверджені рештки диплодоків знаходили у формації Моррісон – багатому на знахідки скам’янілостей місці на заході США.

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