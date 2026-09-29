У ЄС хочуть провести радикальну реформу процесу прийняття рішень, - ЗМІ

Це відбувається напередодні можливого розширення союзу та включення до його складу нових членів.

Європейська комісія запропонує кардинально переглянути механізм ухвалення рішень в ЄС, щоб обійти національне право вето та запровадити нові гарантії дотримання принципу верховенства права. Про це пише видання Rapporteur.

Зазначається, що це відбувається напередодні можливого розширення союзу та включення до його складу нових членів, таких як Чорногорія та Албанія.

Наступного тижня Урсула фон дер Ляєн представить план масштабної реформи внутрішньої роботи ЄС - найбільшої за останні десятиліття. Цей план, який не вимагає внесення поправок до Лісабонського договору, покликаний підготувати Союз до розширення до понад 30 держав-членів.

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У двох внутрішніх проектах документів, присвячених стратегії розширення, яку давно відкладали, пропонується використовувати так звані "перехідні положення" (passerelle clauses). Це дозволило б відмовитися від вимоги одностайності серед 27 країн-членів на багатьох проміжних етапах розгляду заявок країн-кандидатів на вступ до ЄС.

В одному з документів, який ляже в основу плану голови Єврокомісії, зазначається, що ЄС має меншою мірою залежати від необхідності досягнення повного консенсусу:

"Консенсус зміцнює почуття причетності та демократичну легітимність. Однак він також може затримувати - або взагалі блокувати - ухвалення своєчасних рішень у тих сферах, де Союзу необхідно діяти невідкладно".

Важливо, що цей захід - для ухвалення якого, за іронією долі, також знадобиться одностайне схвалення всіх країн ЄС - міг би значно прискорити розгляд заявок таких країн, як Україна, Чорногорія та Північна Македонія, процес вступу яких зараз гальмується діями невеликої кількості держав-членів.

Ймовірно, ініціатива зіткнеться з опором нинішніх членів ЄС, які побоюються втрати права вето, хоча в проєкті передбачено механізм "аварійного гальмування": уряд зможе скористатися ним, якщо вважатиме, що під загрозою опинилися його "життєво важливі національні інтереси".

Єврокомісія пропонує застосовувати процедуру голосування кваліфікованою більшістю (що вимагає підтримки 15 країн, які представляють дві третини населення блоку) до ширшого кола питань, включаючи санкції, права людини, оборону та безпеку, а також боротьбу з ухиленням від сплати податків.

"У міру розширення Союзу ризик затримки або блокування рішень неминуче зростатиме", - йдеться у внутрішньому документі.

У зв’язку з цим Єврокомісія має намір "представити програму дій щодо застосування перехідних положень".

"Перехідні положення" (passerelle clauses) - це передбачені договорами ЄС механізми, що дозволяють на постійній основі змінювати правила голосування в конкретних сферах політики: переходити від принципу одностайності (за якого кожна країна має право національного вето) до голосування кваліфікованою більшістю.

Очікуваний опір

Зазначається, що хоча немає жодних ознак того, що ЄС відмовиться від вимоги одностайності на початковому та завершальному етапах процесу вступу країни-кандидата, радикальне реформування механізму ухвалення рішень у ЄС неминуче зіткнеться з перешкодами.

Ще одна суперечлива пропозиція передбачає, що після розширення Союзу право призначати єврокомісара отримають лише дві третини країн, що входять до його складу.

У нинішньому складі ЄС, що налічує 27 держав, дев’ятьом країнам довелося б відмовитися від направлення свого представника до Брюсселя.

Очікується, що це викличе невдоволення малих країн-членів, які традиційно стверджують, що їхній вплив у Брюсселі слабшає у міру розширення об’єднання.

Нові захисні механізми

Згідно з документами, нові члени можуть бути переведені в статус "випробувального терміну" тривалістю десять і більше років, протягом якого вони перебуватимуть під пильним контролем Брюсселя.

Заходи впливу в цей період можуть включати призупинення права голосу в Раді ЄС та фінансові санкції в рамках нових "фінансових" та "інституційних" захисних механізмів. У статті зазначено:

"Від нових членів вимагатиметься підписати юридично зобов’язуюче "тимчасове зобов’язання" не блокувати рішення, узгоджені іншими країнами ЄС. Також збережуться стандартні тимчасові захисні заходи, що стосуються участі в ключових сферах політики ЄС - від юстиції та внутрішніх справ до сільського господарства".

Важливо, що на нові країни поширюватиметься й обмежений у часі "фінансовий захисний механізм", який дозволяє Комісії застосовувати санкції до нових членів у разі відступу від демократичних і правових стандартів.

Крім того, перед вступом до ЄС нові члени будуть зобов’язані приєднатися до Європейської прокуратури, яка займається розслідуванням випадків шахрайства з коштами Союзу.

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