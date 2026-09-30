Найбільший у світі занедбаний стадіон руйнується: де він розташований

Під час публічних заходів він міг вмістити чверть мільйона глядачів.

Легендарний футбольний стадіон "Страгов" (Great Strahov Stadium) височить над історичним центром Праги, всього за кілька кілометрів від сучасного центру міста: колись він міг вмістити 250 000 глядачів. Про це пише Mirror Football.

Побудований у 1926 році, цей об’єкт спочатку призначався для проведення масових виступів гімнастів, які виконували синхронні вправи, але з роками його призначення неодноразово змінювалося. Під час публічних заходів він міг вмістити чверть мільйона глядачів.

Цікаво, що хоча кількість сидячих місць становила близько 56 000 (і ця цифра зменшилася б під час проведення футбольних матчів), це все одно значно перевищує місткість "Фортуна Арени". Втім, стадіон потребує ремонту: трибуни занепали й заросли зеленню, оскільки з 2019 року тут не проводилося офіційних спортивних змагань.

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Проте об’єкт продовжує використовуватися. Останнім часом він слугував тренувальною базою для празької "Спарти". Величезне ігрове поле комплексу дозволяє розмістити вісім повнорозмірних футбольних майданчиків і кілька полів для футзалу.

При цьому комплекс належить адміністрації Праги, яка, ймовірно, розмірковує над тим, як розпорядитися цією великою територією. Одні прихильники традицій хотіли б зберегти спортивне призначення об’єкта і, можливо, перетворити його на сучасну арену, тоді як інші бачать у ньому цінну земельну ділянку для забудови.

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