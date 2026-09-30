Велетенська акула застрягла у каналі, привернувши увагу понад півмільйона людей (відео)

При цьому видовище настільки зацікавило місцевих мешканців, що біля каналу зібралося близько 600 тисяч глядачів, які захоплено спостерігали за акулою.

У місті Пусан, що у Південній Кореї, акула, на яких полюють косатки, завдовжки близько 3,5 метра застрягла у каналі, привернувши увагу понад 600 тисяч зацікавлених глядачів. Про це повідомляє RMF24.

Цікаво, що її помітили в каналі на території парку North Port Waterfront Park у Пусані. Довжину хижака оцінили приблизно в 3,5 метра, він вже отримав від мешканців прізвисько "Буканг-і", що пов’язане з назвою порту.

Водночас влада дала йому прізвисько Shafluencer - поєднання англійських слів "shark" та "influencer".

Відео дня

При цьому видовище настільки зацікавило місцевих мешканців, що біля каналу зібралося близько 600 тисяч глядачів, які захоплено спостерігали за акулою.

Важливо, що акула все ще залишається в каналі. Влада прагне забезпечити її безпечне повернення у відкрите море, водночас мінімізуючи будь-який ризик як для самої тварини, так і для людей, що зібралися навколо водойми.

За даними Південнокорейського Національного інституту рибних наук, акула, найімовірніше, є представником виду Carcharhinus brachyurus, відомого також як мідна акула.

Мер Пусана Чун Чже-су підтвердив величезний інтерес до тварини, називаючи її "справжньою зіркою міста".

Новини екологіії

Раніше повідомлялось, що саблерогий орикс, який вважався вимерлим видом, знову мешкає в дикій природі. Завдяки втручанню людини чисельність цих антилоп зросла до понад 600 особин.

Вас також можуть зацікавити новини: