Росіяни продовжують активне розширення дронопорту, з якого тероризують Київ (фото)

Там зазначили, що протягом останніх чотирьох тижнів роботи з розширення об'єкту не припинялися ні на день.

У мережі були опубліковані супутникові знімки високої якості дронопорту "Цимбулова" в Орловській області РФ станом на 29 вересня: з нього запускаються більшість реактивних дронів по Києву. Відповідні кадри оприлюднив моніторинговий канал "Стратегічна авіація".

Там зазначили, що протягом останніх чотирьох тижнів роботи з розширення об'єкту не припинялися ні на день.

На південний схід від пускових установок з'явився новий майданчик із вісьмома куполоподібними укриттями для реактивних БпЛА та новою пусковою установкою. Побудовані також асфальтовані площадки для ще восьми укриттів та двох пускових установок.

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Також шість гаражів для ударних БпЛА, які на початку вересня ще перебували в процесі будівництва, добудовано. Уздовж під'їзної дороги можна побачити ще 14 нових гаражів.

При цьому наземні укриття переробили у підземні. Тепер пряме влучання дрону зможе хіба що пошкодити покриття, а для повного знищення потрібні десятки прямих влучань. На місці одної зі споруд зберігання звели футбольне поле.

Важливо, що неподалік вже існуючих пускових установок для "Герань-5" добудували ділянки ще для шести нових. Поруч можна побачити будівництво веж, що можуть використовуватися для натягування протидронових сіток (захист від українських дронів) та передачі звʼязку. В новині сказано:

"Хотіли б зазначити, що результати зведення більшої кількості пускових вже помітні: коефіцієнт дронів "Герань-5" серед всіх БпЛА які запускають по Києву зараз близько 75% (місяць тому був близько 10%)".

На думку фахівців, дронопорт розширюватимуть ще більше: у північно-східній частині видно роботу будівельної техніки на ділянці, яка дотепер не використовувалася. Ймовірно, тут будуються нові складські споруди.

Із збільшенням кількості функціонуючих складських споруд все менше дронів лишають на відкритому повітрі, що робить ще важчим результативне ураження цього обʼєкту. У порівнянні з кінцем літа, коли на відкритому повітрі залишали майже сотню БпЛА, зараз кількість ледь сягає десятку.

Реактивні дрони

Раніше нардеп Сергій Рахманін заявив, що Україна "трохи прогавила" появу в РФ реактивних дронів з такою швидкістю: готувалися до безпілотників, що летять з меншою швидкістю та на меншій висоті.

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