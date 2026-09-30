У Німеччині заявили, що переговори про припинення війни в Україні незабаром можуть розпочатися

Глава МЗС зазначив, що уряд країни постійно шукає способи забезпечити постачання систем ППО для України.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який з радістю сприйняв запрошення Путіна на саміт G20, заявив, що переговори про припинення війни в Україні незабаром можуть розпочатися. Про це пише DW.

"У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. У нас є серйозна проблема з нинішнім російським режимом, який розв’язав і веде цю незаконну агресивну війну", - заявив він, відповідаючи на запитання депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи.

Тому, підкреслив Вадефуль, "наразі й, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має будуватися не разом із Росією, а проти Росії".

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Глава МЗС Німеччини вважає "цілком імовірним", що в майбутньому Європа "зможе налагодити добрі відносини з РФ", і європейцям уже зараз слід визначити майбутній формат своїх відносин з РФ, а для цього потрібно сісти за стіл переговорів.

За словами міністра, "зараз є ознаки того, що такі переговори можуть незабаром розпочатися".

Вадефуль зазначив, що уряд країни постійно шукає способи забезпечити для України постачання систем ППО, хоча "багато держав, зокрема Німеччина, вже досягли межі можливостей щодо надання військової допомоги без шкоди для власної безпеки".

Міністр висловив упевненість, "що міністри щонайменше ще двох країн незабаром оголосять про постачання озброєння Україні".

Переговори щодо України

Після прибуття до Києва спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорили з президентом України Володимиром Зеленським та його командою переговірників різні способи досягнення обмеженого перемир’я з РФ.

За словами джерела, обмежене перемир’я планується згодом розширити до більш широкої мирної угоди. Він заявив, що ця тема була однією з головних на зустрічі Віткоффа та Кушнера з українською стороною.

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