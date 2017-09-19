Лекція "Вплив м’ясо-молочних продуктів на розвиток ракових клітин" лауреата Нобелівської премії Харальда цур Хаузена

19 вересня об 11.00 з відкритою лекцією «Вплив м’ясо-молочних продуктів на розвиток ракових клітин» перед студентами й викладачами Київського національного університету імені Т. Шевченка виступить лауреат Нобелівської премії в галузі медицини і фізіології 2008 року Харальд цур Хаузен. Лекція організована Європейською малою академію наук в рамках міжнародної комунікаційної платформи EuroJAS.

Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2 поверх, ауд. 329, вул. Володимирська, 60.

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Додаткова інформація для ЗМІ:

Європейська Мала Академія Наук (EuroJAS) – міжнародна комунікаційна платформа для продуктивного діалогу між досвідченими професіоналами та молоддю, що прагне нових знань. Задля реалізації цієї місії EuroJAS проводить спеціальні лекції, тренінги та курси для школярів, студентів, викладачів і науковців, а також створює можливості для молоді завдяки плідній співпраці з міжнародними науковими установами. Освітня платформа EuroJAS діє за підтримки Малої академії наук (МАН).

Візит Харальда цур Хаузена відбудеться в рамках проекту EuroJAS «Lectures of the Future». Його мета - стимулювати інтерес молоді до занять наукою, поглиблення її знань в процесі спілкування з видатними вченими сучасності, разом з якими ми обговорюватимемо перспективні напрямки сучасної науки.

Лекція «Вплив м’ясо-молочних продуктів на розвиток ракових клітин», яку лауреат Нобелівської премії прочитає в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, присвячена харчовим факторам ризику розвитку ракових захворювань.

Наш гість Харальд цур Хаузен народився в 1936 році в Гельзенкірхені (Німеччина). Лауреат Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини за 2008 рік, яку він розділив з Люком Монтаньє і Франсуазою Барре-Сінуссі. Премія присуджена за відкриття вірусів папіломи людини, що викликають рак шийки матки. Протягом 20 років (1983-2003) цур Хаузен очолював Німецький центр дослідження раку, почесним професором якого є на сьогоднішній день. Завдяки відкриттю цур Хаузена були розроблені високоефективні засоби для запобігання раку шийки матки - вакцина, ефективність якої сягає 95%.