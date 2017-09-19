Лекція "Вплив м’ясо-молочних продуктів на розвиток ракових клітин" лауреата Нобелівської премії Харальда цур Хаузена

11:00, 19 вересня 2017
Разное
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19 вересня об 11.00 з відкритою лекцією «Вплив м’ясо-молочних продуктів на розвиток ракових клітин» перед студентами й викладачами Київського національного університету імені Т. Шевченка виступить лауреат Нобелівської премії в галузі медицини і фізіології 2008 року Харальд цур Хаузен. Лекція організована Європейською малою академію наук в рамках міжнародної комунікаційної платформи EuroJAS.

 Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2 поверх, ауд. 329, вул. Володимирська, 60. 

Телефон для акредитації ЗМІ: 095 286 87 77, Анна Позднякова.

Додаткова інформація для ЗМІ:

Європейська Мала Академія Наук (EuroJAS– міжнародна комунікаційна платформа для продуктивного діалогу між досвідченими професіоналами та молоддю, що прагне нових знань. Задля реалізації цієї місії EuroJAS проводить спеціальні лекції, тренінги та курси для школярів, студентів, викладачів і науковців, а також створює можливості для молоді завдяки плідній співпраці з міжнародними науковими установами. Освітня платформа EuroJAS діє за підтримки Малої академії наук (МАН).

Візит Харальда цур Хаузена відбудеться в рамках проекту EuroJAS «Lectures of the Future». Його мета - стимулювати інтерес молоді до занять наукою, поглиблення її знань в процесі спілкування з видатними вченими сучасності, разом з якими ми обговорюватимемо перспективні напрямки сучасної науки.

Лекція «Вплив м’ясо-молочних продуктів на розвиток ракових клітин», яку лауреат Нобелівської премії прочитає в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, присвячена харчовим факторам ризику розвитку ракових захворювань.

Наш гість Харальд цур Хаузен народився в 1936 році в Гельзенкірхені (Німеччина). Лауреат Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини за 2008 рік, яку він розділив з Люком Монтаньє і Франсуазою Барре-Сінуссі. Премія присуджена за відкриття вірусів папіломи людини, що викликають рак шийки матки. Протягом 20 років (1983-2003) цур Хаузен очолював Німецький центр дослідження раку, почесним професором якого є на сьогоднішній день. Завдяки відкриттю цур Хаузена були розроблені високоефективні засоби для запобігання раку шийки матки - вакцина, ефективність якої сягає 95%.

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