Рада схвалила проект закону про захист економічної конкуренції

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про захист економічної конкуренції, який вводить поняття малозначності порушення і передбачає підвищення максимального розміру штрафів за порушення економічної конкуренції.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України про захист економічної конкуренції» у першому читанні (№6723) проголосували 239 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук повідомив, доповідаючи по законопроекту, що він дає законні підстави Антимонопольному комітету відмовляти у розгляді заяв компаніям, що входять до списку санкцій РНБО.

«Цим законопроектом надається право Антимонопольному комітету не розглядати спам. Також, законопроектом вилучаються окремі категорії дій, які не потрібні», - сказав він.

Як вказується у пояснювальній записці, метою прийняття проекту закону є усунення подвійності регулювання деяких видів узгоджених дій (так званих Вертикальних узгоджених дій) положеннями закону, з урахуванням повноважень Антимонопольного комітету України визначати типові вимоги до узгоджених дій.

Згідно з документом, пропонується введення в законодавство поняття малозначності порушення, що забезпечить органам Антимонопольного комітету України право на відмову в розслідуванні, а також на закриття справ щодо діянь, які мають формальні ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, але відчутно не впливають на конкуренцію на ринку.

Крім цього, законопроектом передбачається підвищення максимального розміру штрафів та вдосконалення порядку примусового стягнення штрафів, накладених комітетом, а також скасування пені за несвоєчасну сплату штрафу.

Також, пропонується підвищити плату за подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроект, що дозволяє Антимонопольному комітету відмовляти в розгляді заяв компаніям, що входять до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони.