З 5 лютого коаліція запровадить обмеження цін на дизельне паливо, гас та мазут з Росії.

Коаліція "Групи семи" (G7) у лютому планує встановити два цінові обмеження на російські нафтопродукти: одне – для тих, що продаються дорожче за сиру нафту, і друге — для тих, що продаються дешевше.

Про це повідомив представник G7, пише агентство Reuters.

З 5 лютого коаліція також запровадить обмеження цін на російські нафтопродукти, такі як дизельне паливо, гас та мазут, щоб ще більше зменшити доходи Москви від експорту енергоносіїв та її здатність фінансувати вторгнення в Україну.

Коаліція, до складу якої входять Австралія, Канада, Японія та США, а також 27 країн Європейського Союзу, ще з 5 грудня 2022 року запровадила обмеження ціни на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель, на додаток до ембарго ЄС на імпорт російської сирої нафти морським транспортом.

Проте зазначається, що встановлення ліміту цін на нафтопродукти складніше, ніж встановлення цінового ліміту лише на сиру нафту, оскільки існує багато нафтопродуктів, і їхня ціна часто залежить від того, де вони купуються, а не від того, де вони виробляються, сказав агентству Reuters чиновник на умовах анонімності.

Він зазначив, що дизельне паливо та гас зазвичай торгуються з націнкою до сирої нафти, тоді як мазут зазвичай продається зі знижкою, і саме тому G7 розглядає два обмеження цін.

Хоча коаліція прагне позбавити Москву доходів, вона також хоче уникнути розбалансування світового енергетичного ринку та підвищення цін для споживачів у власних країнах.

Видання пояснює, що ціни на продукцію залежать від специфікацій, зокрема вмісту сірки та металів. Наприклад, мазут з низьким вмістом сірки зараз торгується приблизно на 150 доларів за тонну дорожче, ніж мазут з високим вмістом сірки. А ціни на дизельне паливо торгуються на 40 доларів за барель дорожче за ціни на нафту Brent, згідно з оцінками Reuters.

Наприкінці жовтня стало відомо, що бензинова криза в Росії, спричинена ударами українських безпілотників по тамтешніх НПЗ, набирає обертів. На АЗС Свердловської області перестали продавати 95-й бензин. Також при викликах швидкої допомоги часто відмовляють у відправленні машини через брак бензину.

Слідом за бензиновою кризою, яка супроводжується зростанням цін на 40%-50% від початку року і дефіцитом палива, в Росії можуть початися проблеми з авіапаливом.

