Болгарія готує зміни до законодавства, які дозволять їй взяти під контроль та продати іншому власнику нафтопереробний завод у Бургасі, який належить російському нафтовому гіганту "Лукойл", повідомляє Reuters.

Законопроєкт дозволить спеціально призначеному менеджеру контролювати продаж нафтопереробного заводу, а його власник, компанія "Лукойл", не матиме права голосувати або оскаржувати це рішення.

"У цьому є логіка, тому ми подамо законопроект про спеціального керуючого", - заявив колишній прем'єр-міністр і лідер партії GERB, що входить до складу коаліційного уряду Болгарії, Бойко Борисовякого цитує державна телерадіокомпанія BNT.

Водночас видання нагадує, що 30 жовтня компанія "Лукойл" оголосила, що міжнародний трейдер Gunvor придбає її закордонні активи, а завод у Бургасі нафтовий гігант планував продавати. Однак покупців на підприємство поки не знайшлося. У січні 2025 року російські ЗМІ повідомляли, що завод у Бургасі оцінюють у 2 мільярди доларів.

Раніше президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон, яким регулювалися умови продажу активів "Лукойлу". Як зазначала пресслужба президента, болгарському лідеру не сподобалася норма, яка зобов'язує проводити такі угоди під контролем Державного агентства національної безпеки та отримувати від нього письмовий висновок про допустимість продажу активів. Проте вже 6 листопада парламент Болгарії, подолав президентське вето.

НПЗ "Лукойлу" у Бургасі забезпечує до 80% пального для Болгарії. Його потужність - 8,8 млн тонн. Також він управляє мережею з близько 500 АЗС у країні.

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня США запровадили санкції проти російських компаній "Лукойл" та "Роснефть". Після запровадження нових обмежень "Лукойл" заявив про намір продати міжнародні активи. Новим власником активів став трейдер Gunvor, одним з засновників якого є близький до Володимира Путіна бізнесмен Геннадій Тимченко.

Санкції обвалили зарубіжну мережу російського "‎Лукойлу". Зокрема, у У Фінляндії, де "‎Лукойл"‎ має мережу АЗС Teboil, російська компанія зіткнулася з відмовою банків обслуговувати її операції.

