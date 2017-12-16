Автограф-сесія з одним із чотирьох майстрів Самчиківського розпису

Неймовірно барвистий та аутентичний, проте маловідомий Самчиківський розпис сьогодні знаходиться на грані зникнення. В цьому напрямку працює лише чотири майстри на всю країну. Тому дуже важливо, щоб про це дивовижне мистецтво дізналося якомога більше людей, і майстри встигли передати свої знання.

Хто ж ці чотири майстри?

Олександр Пажимський - український краєзнавець, етнограф, історик і художник. Йому вже понад 80 років, почав відроджувати Самчиківку на ентузіазмі, більшу частину життя створює мистецькі твори.

Віктор Раковський - член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, директор Самчиківської дитячої художньої школи. Має художній досвід понад 40 років та чисельні картини, які знаходяться у приватних колекціях закордоном.

Сергій Касьянов почав малювати лише п’ять років тому. Спочатку займався різьбленням по дереву, а згодом колега Віктор Раковський запросив до художньої школи, де й дотепер викладає Сергій.

Михайло Юзвук – перший учень Пажимського. Розповідає, що почав малювати у складний життєвий період. До розпису займався музикою.

Ми прагнемо поділитися з Вами красою цього унікального мистецтва та допомогти його квітучому розвитку, тому видали Самчиківський календар на 2018 рік.

У цю суботу, 16 грудня, запрошуємо всіх на автограф-сесію з одним із чотирьох майстрів, Віктором Раковським, де Ви зможете:

дізнатися більше про унікальне та маловідоме українське мистецтво;

створити свою мальовку під час майстер-класу;

познайомитися та отримати автограф від одного із чотирьох майстрів;

дізнатися про наші майбутні плани у розвитку Самчиківки;

придбати календар та зробити особистий внесок у майбутнє Самчиківки.

Автограф-сессія пройде за підтримки наших друзів та партнерів:

У суботу, 16 грудня з 14.00 до 16.00 у книжковому магазині «Читайка»

https://www.facebook.com/Chytayka/ за адресою: м. Київ, вул. Вербова 17, територія книжного ринку м. "Петрівка";

У суботу, 16 грудня з 19.00 до 21.00 у літературно-артистичному клубі ХЛАМ

https://www.facebook.com/hlamkyiv/ за адресою: м. Київ, вул. Межигірська 23/22.

Участь безкоштовна.

Контактний телефон: 099 222 95 70, Тетяна.

До зустрічі, друзі.