Автограф-сесія з одним із чотирьох майстрів Самчиківського розпису
Неймовірно барвистий та аутентичний, проте маловідомий Самчиківський розпис сьогодні знаходиться на грані зникнення. В цьому напрямку працює лише чотири майстри на всю країну. Тому дуже важливо, щоб про це дивовижне мистецтво дізналося якомога більше людей, і майстри встигли передати свої знання.
Хто ж ці чотири майстри?
Олександр Пажимський - український краєзнавець, етнограф, історик і художник. Йому вже понад 80 років, почав відроджувати Самчиківку на ентузіазмі, більшу частину життя створює мистецькі твори.
Віктор Раковський - член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, директор Самчиківської дитячої художньої школи. Має художній досвід понад 40 років та чисельні картини, які знаходяться у приватних колекціях закордоном.
Сергій Касьянов почав малювати лише п’ять років тому. Спочатку займався різьбленням по дереву, а згодом колега Віктор Раковський запросив до художньої школи, де й дотепер викладає Сергій.
Михайло Юзвук – перший учень Пажимського. Розповідає, що почав малювати у складний життєвий період. До розпису займався музикою.
Ми прагнемо поділитися з Вами красою цього унікального мистецтва та допомогти його квітучому розвитку, тому видали Самчиківський календар на 2018 рік.
У цю суботу, 16 грудня, запрошуємо всіх на автограф-сесію з одним із чотирьох майстрів, Віктором Раковським, де Ви зможете:
- дізнатися більше про унікальне та маловідоме українське мистецтво;
- створити свою мальовку під час майстер-класу;
- познайомитися та отримати автограф від одного із чотирьох майстрів;
- дізнатися про наші майбутні плани у розвитку Самчиківки;
- придбати календар та зробити особистий внесок у майбутнє Самчиківки.
Автограф-сессія пройде за підтримки наших друзів та партнерів:
У суботу, 16 грудня з 14.00 до 16.00 у книжковому магазині «Читайка»
https://www.facebook.com/Chytayka/ за адресою: м. Київ, вул. Вербова 17, територія книжного ринку м. "Петрівка";
У суботу, 16 грудня з 19.00 до 21.00 у літературно-артистичному клубі ХЛАМ
https://www.facebook.com/hlamkyiv/ за адресою: м. Київ, вул. Межигірська 23/22.
Участь безкоштовна.
Контактний телефон: 099 222 95 70, Тетяна.
До зустрічі, друзі.