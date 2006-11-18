Піротехніки знешкодили 250-кілограмовую бомбу в Джанкої

У Джанкої (Крим) фахівці-піротехніки МНС вивезли знайдену під час будівництва залізничного вокзалу фугасну 250-кілограмову бомбу часів Великої Вітчизняної війни на спеціальний полігон за 40 кілометрів від міста і підірвали її.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, німецька авіабомба ФАБ-250 становила реальну небезпеку для джанкойців, попри те, що пролежала в землі більш як 60 років. Радіус розльоту осколків у разі вибуху бомби становить 1,5 кілометра.

Виявлення боєприпасу на місці будівництва нового приміського залізничного вокзалу, який розташований лише за два кілометри від старого, не здивувало жителів Джанкоя, оскільки під час війни фашисти посилено бомбили залізничну станцію і депо.