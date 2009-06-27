Індія розробить гранати на основі найгострішого в світі перцю

Організація оборонних досліджень і розробок Індії (DRDO) розробляє нелетальні гранати, основою яких буде бхут джолокиа (Bhut Jolokia), який вважається найгострішим сортом перцю в світі.

Як повідомляє Agence France-Presse, наразі урядові війська, беручи участь в контртерористичних операціях або придушенні вуличних протестів, нерідко використовують для цього звичайні ручні гранати. Це призводить до серйозних каліцтв і навіть загибелі людей.

Представник DRDO пояснив, що нові гранати, в конструкції яких індійці планують використовувати бхут джолокіа, викликатимуть шоковий ефект, але, при цьому, виключать летальні випадки при їх застосуванні. Водночас, як зазначає агентство, нині для придушення демонстрацій в Індії також використовуються перцевий і сльозогінний гази.

Бхут джолокіа, назва якого перекладається як "перець-привид" або "перець-дух", росте в північно-східному штаті Індії Нагаленд. Він приблизно в тисячу разів гостріший, ніж перець чилі, що використовується в кулінарії.

Лента.ру