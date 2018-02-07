У 2018 році на проекти за кошти ДФРР Житомирщина отримала 228 мільйонів гривень

15 грудня минулого року на Житомирщині завершився відбір проектів, які цьогоріч реалізовуватимуть у регіоні за кошти Державного фонду регіонального розвитку

На реалізацію проектів за кошти Державного фонду регіонального розвитку Житомирщина отримала майже на 70% більше ніж минулого року – 228 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані директора департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА Романа Щебетова.

«У минулому році на реалізацію проектів за кошти ДФРР Житомирщина отримала 134,9 млн грн, у цьому році більше – 228 млн грн. Які проекти будуть реалізовуватися вирішить конкурсна комісія 12 лютого. Наразі усім проектам виставляються оцінки», – зазначив Щебетов.

За його даними, загалом на конкурс подали 132 проекти на суму 803 млн 694 тис. грн.

Нагадаємо, що 15 грудня минулого року на Житомирщині завершився відбір проектів, які цьогоріч реалізовуватимуть у регіоні за кошти Державного фонду регіонального розвитку.