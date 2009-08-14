У Полтаві заборонили будувати капітальні гаражі

Депутати Полтавської міської ради заборонили будівництво будь-яких капітальних гаражів боксового типу на земельних ділянках, які знаходяться в комунальній власності міста.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням, в обласному центрі затверджено новий порядок розміщення гаражів, яким дозволяється будівництво тільки гаражів тимчасового типу (металевих) пільговим категоріям - інвалідам Великої Вітчизняної війни або інвалідам здоров`ю поблизу з місцем проживання. Також не можна буде перепродувати гараж у разі смерті його власника (якщо помер пільговик, що має гараж, то новий власник повинен мати аналогічні пільги).

Тепер власники автомобілів не можуть розраховувати на отримання земельної ділянки під будівництво гаража, і капітальні гаражі можуть побудувати тільки власники приватних будинків на своїх земельних ділянках - з дозволу міської влади.

Мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ пояснив, що це рішення викликане тим, що в останні роки масово незаконно будувалися гаражі і надійшло чимало скарг від жителів Полтави.