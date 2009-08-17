На дамбі через Дніпро зіткнулися автомобілі: є двоє загиблих

20:00, 17 серпня 2009
Разное
1495 0

Повідомлення з Черкас

В Черкасах на дамбі через Дніпро внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Черкаській області, сьогодні на дамбі через Дніпро при в`їзді в Черкаси 49-річний водій автомобіля "Dacia Logan", житель Кіровограду, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з автомобілем „ЗІЛ-130". Вантажівка їхала в місто Золотоноша і була завантажена гранульованим відсівом. Від удару легковик відразу був сильно пошкоджений. Водій та один з пасажирів легковика загинули на місці аварії.

На місце ДТП викликали аварійно-рятувальну службу, особовим складом якої за допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано пасажирів легкового автомобіля. Живого пасажира "Dacia" доставили до Черкаської міської лікарні швидкої допомоги.

За фактом ДТП ведеться слідство.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter