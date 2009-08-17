На дамбі через Дніпро зіткнулися автомобілі: є двоє загиблих

В Черкасах на дамбі через Дніпро внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Черкаській області, сьогодні на дамбі через Дніпро при в`їзді в Черкаси 49-річний водій автомобіля "Dacia Logan", житель Кіровограду, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з автомобілем „ЗІЛ-130". Вантажівка їхала в місто Золотоноша і була завантажена гранульованим відсівом. Від удару легковик відразу був сильно пошкоджений. Водій та один з пасажирів легковика загинули на місці аварії.

На місце ДТП викликали аварійно-рятувальну службу, особовим складом якої за допомогою гідравлічного інструменту було деблоковано пасажирів легкового автомобіля. Живого пасажира "Dacia" доставили до Черкаської міської лікарні швидкої допомоги.

За фактом ДТП ведеться слідство.