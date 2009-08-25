Найбільший у світі квітковий годинник у Києві не пережив свята

Пошкоджений квітковий годинник у центрі Києва, буде відновлено, заявляє директор комунального підприємства «Київзеленбуд» Юрій ХАЄВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за його словами, «на превеликий жаль, у зв’язку з необережністю та безвідповідальними діями деяких громадян, унікальний годинниковий механізм зазнав значних пошкоджень».

Як повідомив Ю.ХАЄВ, погнуті годинникові стрілки та сам механізм доведеться демонтувати та відправити на діагностику і ремонт.

«Якщо виявиться, що окрім стрілок було ушкоджено і шестерню механізму, то ремонт може затягнутися мінімум на місяць, оскільки потрібно буде виготовити нові деталі на замовлення», – зауважив директор годинникового заводу «Час» Олександр АРЬКОВ.

«Дуже сумно, що навіть такі унікальні прикраси міста не спонукають гостей Києва до збереження майна громади міста та клопіткої праці інших людей. Допоки ми не навчимося буди цивілізованими та не почнемо вчити своїх дітей відповідальності, ощадливості та вихованості – доти на вулицях нашого зеленого міста будемо бачити зірвані квіти, зламані гілки дерев, сміття та недопалки», – наголосив Ю.ХАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, до Дня Незалежності у Києві біля Майдану Незалежності, на схилі під Міжнародним центром культури та мистецтв “Жовтневий палац”, було встановлено найбільший у світі квітковий годинник. Діаметр годинника - 19,5 м.