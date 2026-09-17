Київ та Київську область визнали територією підвищеного ризику: що це означає

Цей статус дозволяє отримувати компенсацію за майно.

Київ і Київську область внесли до переліку територій із підвищеним ризиком. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

"Київ та Київську область включено до переліку територій підвищеного ризику", – ідеться в повідомленні.

Статус територій підвищеного ризику дозволяє отримувати:

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часткову компенсацію вартості майна, яке було пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Росії;

часткову компенсацію страхових премій (витрат на страхування) за договорами страхування від воєнних ризиків.

Раніше до переліку територій підвищеного ризику входили лише території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Уряд також розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив порядок отримання компенсацій. Було розширено перелік майна, за пошкодження або знищення якого передбачена компенсація.

"Це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з ключових цілей російських атак. Також до переліку додаємо сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи", – прокоментував рішення очільник уряду.

Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства на рік було збільшено з 3 до 5 млн грн. Механізм поширили на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування спростили.

Крім того, цього тижня уряд розширив державну підтримку масштабних проєктів у паливній галузі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.

Пільгове кредитування тепер буде доступне для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості й поповнення оборотного капіталу компаній оптової та роздрібної торгівлі. Держава компенсуватиме 5,5% річних за базовою ставкою банку, а максимальний обсяг кредитування для групи пов’язаних компаній становитиме 1 млрд грн.

Ситуація в Києві та області – останні новини

В кінці серпня народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко повідомив, що у вересні Київ та Київська область можуть отримати від уряду статус прифронтових. Тоді ж парламентар казав, що документ передбачає низку пільг для громадян.

Слід зазначити, що Російська Федерація нещадно б'є по Києві та області, знищуючи логістичні центри на склади з ліками, продуктами, канцелярією, побутовою хімією та іншими товарами цивільного призначення.

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