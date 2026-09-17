Майже на половині російських АЗС зник бензин

Найбільше дефіцит бензину відчувається у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.

Станом на середину вересня дефіцит бензину в Російській Федерації значно посилився: пального немає майже на кожній другій АЗС. Про це пише "Нова газета Європа" з посиланням на дані сервісу GdeBenzin.

Ситуація із бензином

Бензин А-92 відсутній на 45% АЗС, тоді як А-95 немає на 53% заправок. Для порівняння, наприкінці серпня ці показники становили 33% та 38% відповідно.

На тлі посилення ударів по російській інфраструктурі дедалі більше АЗС стикаються з чергами та змушені вводити обмеження на продаж бензину. З кінця липня до середини серпня частка заправок із чергами переважно становила 9–19% (за винятком 12 та 14 серпня). Однак із 19 серпня показник почав стабільно перевищувати 20% і до 14 вересня коливався в межах 20–27%.

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За останній тиждень частка АЗС, де діють обмеження на продаж пального, зросла до 11–12%. Для порівняння, середній показник за серпень становив лише 3,2%.

До середини вересня найгостріше дефіцит бензину проявився у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Автомобілісти повідомляють про черги на АЗС тривалістю понад дві години, тоді як місцева влада планує запровадити обмеження на продаж пального. За її оцінками, ситуація навряд чи покращиться раніше початку жовтня.

Протягом останнього тижня гострий дефіцит бензину фіксували також в Новоросійську, Краснодарі, Іркутську, Пермі, Сургуті, Ростовській та Архангельській областях, а також у Ямало-Ненецькому та Ханти-Мансійському автономних округах.

Стрімко зростають ціни. За даними профільних Telegram-каналів, станом на 14 вересня середня ціна бензину АІ-92 у країні-агресорі піднялася до 74,60 рубля, або близько 0,88 дол. за літр. Середня ціна бензину АІ-95 станом на 14 вересня сягнула 80,78 рубля, або близько 0,95 дол. за літр.

Загалом від початку року до середини вересня бензин АІ-92 у Росії подорожчав на 21,4%, а АІ-95 – на 21%. Для порівняння, за аналогічний період минулого року ціни зросли лише на 8% та 7,7% відповідно.

Ситуація із дизелем

Ситуація з дизельним пальним в РФ значно краща, попри удари ЗСУ по російських нафтопереробних підприємствах. Росія виробляє приблизно вдвічі більше дизеля, ніж споживає на внутрішньому ринку. Крім того, експорт цього виду пального заборонений, тому дефіцит у роздрібній торгівлі не такий відчутний, як у випадку з бензином.

Найбільші перебої з дизелем спостерігалися наприкінці липня та в першій половині серпня. У цей період водії не могли знайти дизельне пальне на 55–85% АЗС. Водночас із кінця серпня ситуація покращилася: за словами автомобілістів, дизель був відсутній приблизно на 10–20% заправок.

Станом на 14 вересня середня ціна дизельного пального становила 88,05 рубля (близько 1,04 дол.) за літр. Це на 5,49 рубля, або 5,9%, менше за показник піку першої хвилі 20 липня, коли дизель коштував 93,54 рубля (близько 1,10 дол.) за літр.

Паливна криза в Росії – останні новини

На тлі триваючих ударів України по нафтопереробній промисловості уряд РФ вирішив продовжити заборону на експорт дизельного пального до кінця жовтня. За словами російських джерел, заборону продовжать, щоб забезпечити достатні обсяги пального на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, на початку липня цього року Росія розширила заборону на експорт пального на всіх його виробників. Винятки передбачили лише для експорту дизельного пального в межах міжнародних угод та гуманітарних поставок.

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