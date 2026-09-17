У Місяць врізався астероїд заввишки із шестиповерхівку: наслідки здивували вчених (фото)

За оцінками дослідників, подія такого масштабу відбувається лише раз на 132 роки.

Вчені виявили на Місяці кратер, діаметр якого можна порівняти з довжиною двох футбольних полів, повідомляє Sky News.

Йдеться, що кратер із крутими схилами має близько 222 метрів завширшки та до 43 метрів завглибшки. Він утворився внаслідок потужного удару і є найбільшим новим кратером, коли-небудь виявленим у Сонячній системі. За оцінками дослідників, подія такого масштабу відбувається лише раз на 132 роки.

"Відкриття зробили напередодні планів NASA зі створення бази для астронавтів на південному полюсі Місяця", - зазначає ЗМІ.

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Усе почалося зі звичайної перевірки якості даних, додають автори. У травні 2024 року Роберт Вагнер, науковець NASA, який працює з апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), переглядав на екрані свого комп'ютера величезну карту Місяця. Його увагу привернула незвично велика яскрава пляма, оточена темним ореолом.

Як пояснили в NASA, це могло свідчити про те, що поверхневий матеріал у цій ділянці зазнав сильного удару та переміщення.

"Я просто зупинився, кинув усе і почав з'ясовувати, що це за пляма", - розповів Вагнер.

Кратер утворився на східному краю Місяця в період між 11 квітня та 22 травня 2024 року після того, як у поверхню врізався фрагмент комети або астероїда розміром приблизно із шестиповерхову будівлю, повідомили в космічному агентстві.

"Ця подія є статистично рідкісним явищем, яке фактично можна назвати спостереженням, що трапляється раз у житті", - написали вчені у дослідженні, яке оприлюднено у Science Advances.

Кратер отримав назву на честь покійного Томаса Макґетчіна, колишнього директора Місячного та планетарного інституту в Х'юстоні. За словами дослідників, цей кратер утричі більший за попереднього рекордсмена, який LRO виявив близько десяти років тому.

Водночас момент падіння астероїда не вдалося зафіксувати в режимі реального часу ані телескопам на Землі, ані космічним апаратам. Ширококутні знімки LRO залишалися непоміченими серед величезного масиву даних аж до серпня 2025 року. Минулої осені апарат зробив детальніші зображення, а на початку цього року відкриття було остаточно підтверджене. У статті йдеться:

"Останній удар струсонув місячну поверхню на площі понад 100 кілометрів. За словами Марка Робінсона, головного науковця, відповідального за камери LRO, та провідного автора одного з досліджень, пил і уламки гірських порід були викинуті під більшим кутом, ніж очікували дослідники".

В іншому дослідженні навколо нового кратера виявили холодну ділянку завширшки близько 6,4 кілометра. Це відповідає процесу розпушування верхнього шару місячного ґрунту.

Дослідники пояснили, що охолодження відбувається через те, що удар розпушує шар уламків порід, пилу та ґрунту навколо кратера. Він стає менш щільним і, відповідно, гірше утримує тепло.

Науковці зазначають, що масштаб цієї холодної ділянки вражає, адже він демонструє: удари космічних тіл можуть змінювати поверхню Місяця далеко за межами самого кратера.

Численні кратери, які LRO виявив після запуску у 2009 році, свідчать, що верхній шар місячного ґрунту завтовшки близько 2,5 сантиметра повністю перемішується внаслідок падіння викинутого під час ударів матеріалу приблизно раз на 80 тисяч років. Це відбувається швидше, ніж вважалося раніше, зазначив Робінсон:

"Всупереч поширеній думці, що припорошені місячним пилом сліди астронавтів місії Apollo залишаться на поверхні назавжди, вони "точно зникнуть за цей проміжок часу".

Наступним кроком, за його словами, стане розрахунок ризику того, що викинутий під час утворення кратера матеріал може вдарити по запланованій NASA місячній базі.

Наміри Китаю щодо Місяця

Нагадаємо, вчені забили на сполох через плани NASA та Китаю побудувати повноцінні бази на Місяці. Згідно з задумом, на Місяці повинні з’явитися житлові модулі, злітно-посадкові смуги та енергосистеми.

Водночас, за словами інженерки Нерми Калук, місячне будівництво потребує власного будівельного кодексу, оскільки земні норми розраховані на іншу гравітацію, ґрунт, повітря та ризики. Зокрема, на Землі норми враховують вітер, пожежі та землетруси, а на Місяці відсутні традиції інспекторів, карти ґрунтів тощо.

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