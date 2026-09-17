Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 18 вересня

Національний банк України встановив на пʼятницю, 18 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,66 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 51,24 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,68/44,71 грн/дол., а до євро - 51,29/51,31 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара в банках 17 вересня не змінився і складав 44,92 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні подешевшав на 7 копійок і становив 51,87 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 51,22 гривні за євро. 

Водночас курс долара в "ПриватБанку" 17 вересня знизився на 5 копійок і становив 44,80 гривні за долар. Курс євро в банку подешевшав одразу на 20 копійок і складає 51,70 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,20 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти. 

17 вересня НБУ підвищив облікову ставку до 16% задля стримування інфляції. Таким чином регулятор підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткових пункта.

Вас також можуть зацікавити новини: