Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 18 вересня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,24 грн/євро.

Національний банк України встановив на пʼятницю, 18 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,66 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 51,24 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,68/44,71 грн/дол., а до євро - 51,29/51,31 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара в банках 17 вересня не змінився і складав 44,92 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні подешевшав на 7 копійок і становив 51,87 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 51,22 гривні за євро.

Водночас курс долара в "ПриватБанку" 17 вересня знизився на 5 копійок і становив 44,80 гривні за долар. Курс євро в банку подешевшав одразу на 20 копійок і складає 51,70 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,20 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

17 вересня НБУ підвищив облікову ставку до 16% задля стримування інфляції. Таким чином регулятор підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткових пункта.

Вас також можуть зацікавити новини: