Сюрпризом стануть не результати виборів в РФ, а те, що станеться після, - NYT

Кремль настільки завзято заперечує намір оголосити мобілізацію, що хтось може йому і повірити.

У п'ятницю, 18 вересня, в Росії стартують триденні парламентські вибори, які навряд чи принесуть несподіванки. Водночас напередодні голосування дедалі більше росіян замислюються не стільки про його результати, скільки про те, що влада може зробити після виборів – зокрема у військовій та економічній сферах, пише The New York Times (NYT).

Автор публікації зазначає, що виборча кампанія проходить в умовах жорсткого контролю Кремля. Єдина антивоєнна партія "Яблуко" не була допущена до виборів, а передвиборна активність інших кандидатів залишається слабкою. У Росії навіть поширювалися мемні відео про те, як жоден кандидат не прийшов на теледебати, що демонструє ступінь зневаги до виборчого процесу з боку його учасників.

Попри очевидну відсутність політичної інтриги, загальна ситуація в Росії від початку повномасштабної війни помітно змінилася. NYT звертає увагу на проблеми російської економіки та паливного ринку. Через удари України по нафтопереробних підприємствах у різних регіонах виникли перебої з бензином, а на заправках утворюються черги. Одночасно військові витрати створюють додаткове навантаження на економіку.

Відео дня

На цьому тлі в суспільстві поширюються чутки про можливу нову хвилю мобілізації. Один із водіїв, з яким спілкувалася авторка статті, описав зміну настроїв так: "Ми живемо у війні, і люди починають це розуміти".

Побоювання стосуються не лише війни. За даними липневого опитування Фонду громадської думки, майже 60% росіян заявили, що люди навколо них відчувають тривогу. Це був найвищий показник за чотири роки. Того ж місяця росіяни вивели з банків більше коштів, ніж за будь-який рік протягом попередніх шести років, розповів фінансовий директор "Сбербанку" Тарас Скворцов російському бізнес-виданню РБК.

Як розповідає авторка статті, російська влада поступово змінює і публічну риторику. Замість наполягання на тому, що в країні все залишається як завжди, російська пропаганда дедалі частіше визнає наявність страху та труднощів, водночас закликаючи суспільство згуртуватися навколо Володимира Путіна і підтримати війну проти України.

Водночас дедалі частіше видно ознаки втоми російського суспільства від війни. Студент Ярослав, який отримав електронну повістку, розповів журналістці, що намагається уникати камер розпізнавання облич у московському метро.

"Фраза "Коли це все закінчиться?" почала досить регулярно з’являтися в розмовах", - зізнався журналістці учитель із Новосибірської області на ім'я Павло.

Ще один співрозмовник видання, водій Віталій із Татарстану, вважає нову мобілізацію неминучою, хоча Путін публічно заперечує такі плани.

"Місцеві підприємства переживають труднощі. Стільки людей гине. І якщо ви мене запитаєте, я досі не можу збагнути, заради чого все це", - каже він.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, вибори до Держдуми РФ перетворилися на імітацію демократії, де участь громадян мінімальна. Кремль усуває опозицію грубими методами, а політично активні росіяни мають намір або бойкотувати процес, або зіпсувати бюлетені.

Попри низьку підтримку "Єдиної Росії" за даними опитувань, влада планує досягти потрібного результату через примус держслужбовців, фальсифікації та голосування на окупованих територіях.

Вас також можуть зацікавити новини: