Дорога нафта наповнює бюджет Кремля: ціна Urals сягнула рекорду за майже півроку

У федеральному бюджеті РФ на 2026 рік закладена ціна нафти на рівні 59 доларів за барель.

Ціна російської нафти Urals у четвер, 17 вересня, зросла на 8,8% і сягнула 121,6 дол. за барель – найвищого рівня з квітня 2026 року, свідчать дані Trading Economics. Тим часом, вартість нафтового еталону Brent сьогодні навпаки, опустилась на 3% і складає 103 дол. за бочку.

Як пише "Нафторинок" з посиланням на дані Reuters, зростання цін на нафту підтримує російський бюджет, який значною мірою залежить від нафтогазових доходів, хоча високі ставки фрахту обмежують прибуток продавців.

Вартість нафти Urals із відвантаженням із російських портів Приморськ і Новоросійськ у середу оцінювалася приблизно у 110 доларів за барель на базисі FOB (ціна включає вартість товару, витрати на експортне оформлення і відвантаження). Премії на нафту Urals із постачанням до портів Індії у жовтні зросли до 8 дол. за барель до північноморського еталона Dated Brent – рекордного рівня з квітня-травня.

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Востаннє Urals торгувалася вище 100 дол. за барель у квітні, у перші тижні війни США та Ізраїлю з Іраном, яка призвела до перших труднощів із проходженням через Ормузьку протоку.

Ціна російської нафти в рублях, яка використовується для розрахунку податків, більшу частину цього року перевищує рівень, закладений у федеральний бюджет, за винятком періоду червня–липня, свідчать дані LSEG. Це пов’язано зі зростанням світових цін на нафту.

У федеральному бюджеті РФ на 2026 рік закладена ціна нафти на рівні 59 доларів за барель для кошика, що складається із сорту Urals та дорожчої нафти ESPO Blend.

Ціни на нафту та пальне - останні новини

Останніми днями ціни на нафту зростали на тлі зупинки нафтопроводу "Схід-Захід" Саудівської Аравії, що використовувався як альтернативний маршрут для експорту в обхід Ормузької протоки. 14 вересня вартість Brent зросла на 3%, до понад 107 доларів за барель

На тлі високих цін на нафту і газойль та світової паливної кризи ціни на бензин та дизель в Україні стрімко зростають. Як зазначав директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюнь, дизель в Україні незабаром перетне позначку у 100 грн за літр.

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