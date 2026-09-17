Покарання за організацію шахрайських кол-центрів: Зеленський підписав закон

Парламент ухвалив цей закон 16 вересня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

Інформація про це міститься у картці відповідного законопроєкту №10190 на сайті Верховної Ради України.

Там вказується, що 16 вересня закон було повернуто з підписом від президента, а сьогодні, 17 вересня, відбувається розсилання акта.

Відео дня

Покарання за кол-центри

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня ВР внесла зміни до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. Законом передбачається, що створення або керування подібною шахрайською групою караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Участь в такій групі особи, яка усвідомлювала протиправний характер діяльності такої організованої групи, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Під електронно-комунікаційною шахрайською організованою групою мається на увазі об’єднання осіб для заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронних комунікацій. Діяльність групи може включати збирання, зберігання, обробку або використання персональних даних, інформації, що становить банківську таємницю, реквізитів платіжних інструментів, індивідуальної облікової інформації, кодів автентифікації чи іншої інформації, що використовується для вчинення шахрайства.

Вас також можуть зацікавити новини: