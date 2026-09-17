Lockheed Martin запропонувала США нову версію винищувача F-16

Літак матиме конформні паливні баки, 600-галонні крильові баки, інфрачервоні пошуково-супровідні та снайперські цілевказівники, а також гальмівний парашут.

Компанія Lockheed Martin запропонувала Повітряним силам США нову версію винищувача F-16 під назвою F-16G для укомплектування підрозділів Fighting Falcon. Як пише Aviation Week, кілька джерел повідомили, що F-16G є вдосконаленою версією останнього варіанту F-16 Block 70.

За словами співрозмовника, літак матиме конформні паливні баки, 600-галонні крильові баки, інфрачервоні пошуково-супровідні та снайперські цілевказівники, а також гальмівний парашут.

Водночас, зазначається, що Lockheed Martin не надала подробиць щодо передачі нових винищувачів. Компанія заявила, що готова підтримувати ВПС США та виконувати їхні потреби. "Наші перевірені продукти є основою флоту ВПС США та забезпечують найсучасніші та найуніверсальніші можливості для забезпечення панування в повітрі зараз і на десятиліття вперед", – мовиться у заяві.

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У ВПС відмовилися коментувати конкретно F-16G. "ВПС перебувають на початкових етапах аналізу варіантів наступної Програми оборони на майбутні роки. На цьому етапі ми не визначили ні точних вимог до місії, ні спектру варіантів, які могли б її виконати", - зазначили в відомстві.

Принагідно видання нагадало, що дослідження 2025 року виявило необхідність збільшення виробництва винищувачів для подолання дефіциту. За даними Служби досліджень Конгресу, закупівля винищувачів у більшій кількості може збільшити їхню кількість з 1098 у 2026 фінансовому році до 1558 літаків у 2035 фінансовому році.

Розробки Lockheed Martin – що відомо

Як повідомляв УНІАН, компанія Lockheed Martin представила новітню ракету для Patriot – PAC-3 Adapted Capability Effector. Ракета викликала підвищений інтерес у США та Європі, оскільки цього року було витрачено велику кількість ракет для ППО, і багато країн, зокрема і Україна, зіткнулися з дефіцитом цих ракет.

Під час авіасалону у Фарнборо керівник підрозділу протиповітряної та протиракетної оборони компанії Lockheed Джейсон Рейнольдс розповів про цей перехоплювач. За його словами, швидкість виробництва та зниження вартості виходять на перший план. Навіть якщо для цього "доведеться скоротити деякі можливості перехоплювача". Вважається, що нові ракети коштуватимуть удвічі дешевше за стандартні PAC-3.

Очікується, що PAC-3 ACE буде готовий на початку 2028 року. Після цього планується наростити виробництво з використанням окремих ліній. Розглядається й можливість міжнародного виробництва.

Нові перехоплювачі будуть призначені для знищення балістичних ракет, крилатих ракет і літаків. Нижча ціна при цьому передбачає зменшення дальності та складності.

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