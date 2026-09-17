Україна тримає фронт, але тривогу викликає війна в небі, - The Economist

Українські військові кажуть, що навіть нова мобілізація в Росії не стане катастрофою.

Війна в Україні не перебуває у стані повного глухого кута, хоча ситуація на карті може створювати таке враження. За лінією фронту триває боротьба технологій, виробничих можливостей та адаптації до нових умов. Особливо складною для України стає ситуація у далекобійній війні, де, за оцінкою британського видання The Economist, Росія входить у зимовий період із перевагою у виробництві та технологіях.

Автор публікації звертає увагу на те, що сучасні дрони дедалі більше стирають межу між фронтом і тилом. Безпосередньо біля передової формується так звана "кіл-зона" завширшки приблизно 40–80 км. Там пересування військових стало надзвичайно небезпечним через постійне використання FPV-дронів.

За словами одного з українських військових, російські солдати через загрозу атак дронів майже не використовують бронетехніку. "Іноді вони проходять до 20 км, несучи все на спині, тож якщо почують дрон, їм легше сховатися", – розповідає він.

Відео дня

Водночас дрони використовуються не лише безпосередньо на передовій. Обидві сторони намагаються проникати ними якомога глибше в тил противника, атакуючи логістичні маршрути. У публікації описується робота українського підрозділу Nemesis, оператори якого полюють на російський транспорт і військові цілі на окупованій території.

Важливим напрямом стає боротьба за ізоляцію окупованого Криму. Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді зазначає, що його підрозділи намагаються послабити російську логістику. "Крим – це перлина в короні Росії", – говорить він, описуючи значення півострова для російських сил.

Проте Росія також адаптується і розвиває власні далекобійні дронові операції. Як зазначає The Economist, серед пріоритетних цілей опинилися залізничні перевезення: під удари потрапляють не тільки потяги з військовими вантажами, а й цивільні локомотиви.

Ще більшою проблемою для України автор називає збільшення дальності та масштабів російських ракетних атак. Старі Shahed із поршневими двигунами поступово замінюються швидшими реактивними версіями, які, ймовірно, мають китайські двигуни. Українським наземним засобам ППО дедалі важче їх перехоплювати. Водночас Росія нарощує виробництво балістичних ракет, тоді як Україна має обмежені запаси американських Patriot.

Україна розробляє власні системи перехоплення, зокрема проєкт на базі ракети компанії Fire Point. Однак, розповідає автор, створення повноцінної системи протиракетної оборони потребує складного поєднання радарів, каналів передачі даних і систем наведення, тому швидкого рішення очікувати не варто.

У підсумку The Economist характеризує перспективи України як неоднозначні. На передовій українські військові заявляють про готовність утримувати позиції. Співрозмовники видання кажуть, що під командуванням нового, молодого головнокомандувача Михайла Драпатого ситуація змінилася.

"Це вже не маленька радянська армія, що воює проти великої радянської армії", – зазначає Олексій Гончарук, колишній прем’єр-міністр, який нині очолює експертну раду організації Nemesis.

Українські військові також не бояться чергової хвилі мобілізації в Росії. Однак українських офіцерів непокоїть загальний перебіг бойових дій на теренах усієї України.

Війна в Україні

Як писав УНІАН, російські окупанти продовжують масовані удари по Києву, через що до жовтня можуть бути порушені системи постачання продовольства, робота водогону та каналізації. Західні дипломати й українські чиновники попереджають про ризик "падіння" столиці та "абсолютного пекла".

Також ми розповідали, що на Сумському або Харківському напрямку північнокорейські військові можуть замінити частину російських підрозділів, щоб ті перемістилися для підтримки наступу в районі Лиману. Джерело, пов’язане з російським угрупованням "Північ", стверджує, що деякі північнокорейські офіцери вже проводили розвідку біля кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: