У Карпатах розквітла гарна, але смертельно небезпечна рідкісна квітка

Сезон квітування триватиме до жовтня.

У лісах Карпат напередодні холодів почала цвісти рідкісна квітка - розмарія (Liliaceae). Про це повідомили у фейсбук-спільноті "Лісовиця".

Цей осінній пізньоцвіт розквітла посеред пожухлого листя яскравим фіолетовим кольором. Поодинокі її популяції трапляються на Поліссі та Поділлі, а найбільша чисельність в Україні зафіксована у Карпатах. Її цвітіння починається під час великого свята Успіння Пресвятої Богородиці й триває аж до кінця жовтня. Квітки бувають поодинокі, але також ростуть і цілими галявинками.

"Магія цієї квітки криється в її таємничому життєвому ритмі, де все перевернуто догори ногами. Поки інші рослини навесні буяють зеленню, розмарія ховає своє майбутнє цвітіння глибоко під землею, випускаючи на світ лише соковите листя. Вона чекає моменту, коли лісовий гомін ущухне, і лише тоді, у прохолодному осінньому тумані, являє світу свою справжню кришталеву красу", - йдеться у дописі.

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Однак науковці застерігають, що квіткою можна тільки милуватися - збирати її не можна. По-перше, через біологічний статус. Рослина занесена до Червоної книги України зі статусом "Неоцінений".

А по-друге, через смертельну небезпеку: квітка є вкрай отруйною через високий вміст колхіцину. Причому отруйні речовини містять усі її частини, від пелюсток до кореня. Збирати квітку для домашніх потреб або складати з неї букети суворо заборонено.

Найвища концентрація колхіцину у підземній цибулині. Квітка настільки отруйна, що її не їсть навіть худоба. А на пасовищах тварини інстинктивно обходять її стороною.

Колхіцин особливо небезпечний для серця та важливих внутрішніх органів. Потрапляючи у шлунок він спричиняє серйозні отруєння, іноді смертельні.

Такі отруєння трапляються в Україні. Адже навесні, молоде листя розмарії легко сплутати з їстівним листям черемши.

На Одещині цвіла незвичайна квітка

Нагадаємо, що цього року на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" почала квітнути дуже рідкісна рослина - мачок жовтий. Ці квіти ростуть по берегах Чорного моря і лиманів, але їх ареал постійно скорочується.

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