"Форд Фієста" врізався у дерево: двоє загиблих

09:59, 28 серпня 2009
Разное
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ДТП на Чернігівщині

У Чернігівській області внаслідок ДТП загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, вчора о 15.40 у с. Липове Талалаївського району автомобіль ``Форд Фієста`` з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Водій автомобіля, 1984 року народження, загинув на місці аварії, а пасажир, 1983 року народження, помер у реанімаційному відділенні Талалаївської центральної районної лікарні.

 

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