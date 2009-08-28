"Форд Фієста" врізався у дерево: двоє загиблих

У Чернігівській області внаслідок ДТП загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, вчора о 15.40 у с. Липове Талалаївського району автомобіль ``Форд Фієста`` з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Водій автомобіля, 1984 року народження, загинув на місці аварії, а пасажир, 1983 року народження, помер у реанімаційному відділенні Талалаївської центральної районної лікарні.