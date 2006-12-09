Новий міністр за поновлення міської міліції в Харкові

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО виступає за відновлення міської міліції Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, проблема поновлення роботи міської міліції Харкова у п’ятницю обговорювалася під час зустрічі міського голови Михайла ДОБКІНА з міністром внутрішніх справ В.ЦУШКОМ.

Керівник МВС висловив занепокоєння ситуацією, що склалася із забезпеченням правопорядку у Харкові, тому впевнений у необхідності поновлення роботи підрозділу міської міліції у складі Міністерства внутрішніх справ, повідомили у прес-службі.

Коментуючи розмову з міністром, М.ДОБКІН сказав в інтерв’ю місцевому Агентству телевізійних новин, що МВС, за словами В.ЦУШКА, «зацікавлене у відновленні як міського Управління внутрішніх справ, так і муніципальної міліції Харкова».

За словами мера, Харків може взяти на себе фінансуванння такої структури, до обов’язків якої буде входити охорона громадського порядку в місті, патрулювання вулиць та виявлення місць несанкціонованої торгівлі. Хоча підпорядковуватися муніципальна міліція буде Міністерству внутрішніх справ, М.ДОБКІН запевнив, що у Харкові знову з’явиться управління внутрішніх справ, оскільки це обіцянка нового міністра В.ЦУШКА.

Як повідомив М.ДОБКІН, міністр назвав «абсолютно неправильним рішення про ліквідацію міського управління внутрішніх справ, тому він відновить ту несправедливість, яка була стосовно Харкова з боку МВС».

Як повідомляв УНІАН, рішення про розформування Харківського міського управління міліції було прийняте за ініціативи і в порядку експерименту попереднім міністром Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Депутати Харківської міськради раніше звернулися до нового міністра В.ЦУШКА з проханням розібратися у конфлікті, який виник між міською владою та правоохоронними органами .