Тимошенко на Волині та Львівщині (фоторепортаж)

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко під час урочистостей з нагоди Дня шахтаря в с.Паромов (Іваничівський р-н, Волинська обл.), де будується шахта «Нововолинська», та в Червонограді (Львівська обл.).

«Сьогодні потужні об`єднання, шахти, які дають Україні чорне золото, ми, безперечно, приватизовувати зараз не будемо. Ми плануємо їх залишати (у власності) держави і розвивати так, як це потрібно», - сказала вона на брифінгу.

Прем`єр заперечила інформацію про закриття шахт.Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що її уряд на початку своєї діяльності затвердив стратегічний план реформування вугледобувної галузі, який припускає проведення модернізації діючих шахт і будівництво нових.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН