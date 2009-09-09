Від вибуху на ракетному крейсері ЧФ «Москва» постраждали моряки

У Севастополі в результаті вибуху на гвардійському ракетному крейсері «Москва» Чорноморського флоту Російської Федерації постраждало близько 10 моряків.

Як повідомило кореспондента УНІАН джерело, близьке до ЧФ РФ, позавчора, 7 вересня, на крейсері стався вибух допоміжного котла, в результаті якого виникло загоряння. Вогнем пошкоджено механізми, що знаходилися у відсіку. Під час ліквідації пожежі постраждали близько 10 військових моряків, яких було оперативно госпіталізовано. Причини вибуху котла з’ясовуються.

Водночас УНІАН не вдалося одержати офіційної інформації від командування ЧФ РФ - телефони служби інформації флоту не відповідали.