Від вибуху на ракетному крейсері ЧФ «Москва» постраждали моряки
15:58, 09 вересня 2009Разное
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Неофіційна інформація
У Севастополі в результаті вибуху на гвардійському ракетному крейсері «Москва» Чорноморського флоту Російської Федерації постраждало близько 10 моряків.
Як повідомило кореспондента УНІАН джерело, близьке до ЧФ РФ, позавчора, 7 вересня, на крейсері стався вибух допоміжного котла, в результаті якого виникло загоряння. Вогнем пошкоджено механізми, що знаходилися у відсіку. Під час ліквідації пожежі постраждали близько 10 військових моряків, яких було оперативно госпіталізовано. Причини вибуху котла з’ясовуються.
Водночас УНІАН не вдалося одержати офіційної інформації від командування ЧФ РФ - телефони служби інформації флоту не відповідали.
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