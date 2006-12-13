На Прикарпатті пили воду з нітратами

В Івано-Франківській області у криницях у смт Ланчин Надвірнянського району фахівці виявили перевищення вмісту заліза у 1,5-2 рази від гранично допустимих концентрацій та нітратів у - 2-3 рази.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, у смт Ланчин проживає близько 8 тисяч осіб.

При огляді у 44 криницях встановлено, що вода має специфічний присмак та запах цвілі.

Додатково відібрані проби води направлено до обласної СЕС для проведення лабораторних досліджень.

Постраждалих немає. Підвіз якісної питної води населенню здійснюється комунальним підприємством "Надвірнаводоканал".

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС України в Івано-Франківській області та фахівці районної і обласної СЕС.