У ДТП загинув начальник МРЕВ

У дорожньо-транспортній пригоді загинув начальник Каланчацького міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділення ДАІ Херсонської області підполковник Ігор Фурса.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, ДТП сталося вдень у суботу, 12 вересня, поблизу села Морозівка Чаплинського району Херсонської області.

Причиною аварії називають розрив колеса на джипі «Міцубісі», внаслідок чого автомобіль врізався в дерево. Підполковник загинув на місці ДТП.

Проводиться розслідування всіх обставин інциденту.