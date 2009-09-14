У ДТП загинув начальник МРЕВ
13:28, 14 вересня 2009Разное
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Джип врізався у дерево
У дорожньо-транспортній пригоді загинув начальник Каланчацького міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділення ДАІ Херсонської області підполковник Ігор Фурса.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, ДТП сталося вдень у суботу, 12 вересня, поблизу села Морозівка Чаплинського району Херсонської області.
Причиною аварії називають розрив колеса на джипі «Міцубісі», внаслідок чого автомобіль врізався в дерево. Підполковник загинув на місці ДТП.
Проводиться розслідування всіх обставин інциденту.
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