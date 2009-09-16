Моряки з КНДР відбилися від піратів "коктейлем Молотова"

Північнокорейські моряки відбилися від піратів Сомалі пляшками з гасом, повідомляє з посиланням на заяву голови Антипіратського центру при Міжнародному морському бюро Ноеля Чунга (Noel Choong) Associated Press.

За даними ММБ, інцидент стався 5 вересня, коли судно перебувало в дрейфі біля узбережжя Сомалі неподалік Могадішо. Члени екіпажа помітили як два швидкісні катери наближаються до корабля. Капітан віддав наказ відпливати від переслідувачів, але ті встигли наблизитися і почати обстріл з автоматів і гранатометів.

Команда зі свого боку відбивала напад за допомогою "коктейля Молотова" і сигнальних ракет. Один з членів команди поранений.