Моряки з КНДР відбилися від піратів "коктейлем Молотова"

01:04, 16 вересня 2009
Разное
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Інцидент біля берегів Сомалі

Північнокорейські моряки відбилися від піратів Сомалі пляшками з гасом, повідомляє з посиланням на заяву голови Антипіратського центру при Міжнародному морському бюро Ноеля Чунга (Noel Choong) Associated Press.

За даними ММБ, інцидент стався 5 вересня, коли судно перебувало в дрейфі біля узбережжя Сомалі неподалік Могадішо. Члени екіпажа помітили як два швидкісні катери наближаються до корабля. Капітан віддав наказ відпливати від переслідувачів, але ті встигли  наблизитися і почати обстріл з автоматів і гранатометів.

Команда зі свого боку відбивала напад за допомогою "коктейля Молотова" і  сигнальних ракет. Один з членів команди поранений.

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