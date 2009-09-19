Рейсовий автобус «Тернопіль-Варшава» наїхав на підводу

Вчора, 18 вересня, о 20.35, на автодорозі Львів – Рава-Руська поблизу с. Лавриків Жовківського району водій рейсового автобусу «Неоплан-11», що слідував за маршрутом «Тернопіль – Варшава», скоїв наїзд на підводу.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, в підводі їхало 4 людей. Внаслідок ДТП одну особу було травмовано.