На Дніпропетровщині «КамАЗ» зруйнував міст
13:37, 20 вересня 2009Разное
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На Дніпропетровщині поблизу села Зелене вантажівка «КамАЗ» із причепом зруйнувала міст через балку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, раптове руйнування опор та центральної частини залізобетонного моста довжиною 12 метрів сталося під час перевезення „КамАЗом” насіння соняшника.
Внаслідок цього автомобіль застряг. Жертв і постраждалих немає.
Працівниками ДАІ здійснюється регулювання руху на об’їзні шляхи. Роботи з ліквідації наслідків та оцінки матеріальних збитків розпочнуться сьогодні. На місці працює опергрупа Головного облуправління МНС.
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