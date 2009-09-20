На Дніпропетровщині «КамАЗ» зруйнував міст

На Дніпропетровщині поблизу села Зелене вантажівка «КамАЗ» із причепом зруйнувала міст через балку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, раптове руйнування опор та центральної частини залізобетонного моста довжиною 12 метрів сталося під час перевезення „КамАЗом” насіння соняшника.

Внаслідок цього автомобіль застряг. Жертв і постраждалих немає.

Працівниками ДАІ здійснюється регулювання руху на об’їзні шляхи. Роботи з ліквідації наслідків та оцінки матеріальних збитків розпочнуться сьогодні. На місці працює опергрупа Головного облуправління МНС.