Чи стане Савченко черговим Зінченком?

Публічні й гучні переходи з одного політичного табору в іншій завжди у тих, хто спостерігає за цією ситуацію викликає іронію. Тому що люди, які дозволяють собі принципи, сьогодні навряд чи змінять одну партію на іншу. Принципові люди (політики, фахівці, службовці апарату) йдуть від своїх патронів зазвичай в нікуди. Вони не мінятимуть шило на мило, оскільки в сьогоднішній Україні безглуздо порівнювати чесність і користь однієї політичної групи з іншою. Це все одно, що міняти одну «погану» ОПГ на іншу, «хорошу» ОПГ.

Виборців чіпати не будемо, вони сьогодні вибирають того, хто їм здається найменш небезпечним, а не чеснішим. А ось зміна політорієнтації - це завжди цікаво. Тут, що б не висловлював «потерпілий» з приводу відходу, його слухачів по-справжньому цікавитимуть лише бонуси, регалії чи що-небудь інше, одержане за його відхід до нового господаря, тобто керівника.

На прес-конференції у пана Савченка, де він викривав порушення в НБУ, які тривають вже більше року , журналіст поцікавився: а що, власне, сподвигло пана Савченка виступити вже зараз? Якщо дійсно правда, що цілий рік кредитні ресурси розкрадалися, а НБУ спекулював... Савченко спробував представити це так, що його робота виявилася нікому не потрібною, його проекти в Нацбанку закрили. Але, коли побачила звісточку з Кабміну про призначення його в Мінфін, мені чомусь здалося, що немилість Стельмаха - це не причина відставки, а скоріше наслідок тісного спілкування Олександра Савченка з тими, кого Стельмах вважає своїми опонентами. Ні, будь ласка, не подумайте, що я тут від НБУ. Головний опікун гривні і бакса в Україні, дійсно, зовсім від рук відбився - вже час подумати про душу, а не тільки про те, як зробити так, щоб банки, любі йому, завжди вгадували найбільш нижній курс на валютному аукціоні.

Але сьогодні я про Савченка. Про нового борця з інфляцією у стані Юлії Володимирівни. Он він курс «5» обіцяє, коли народ, звичайно, свої бакси побіжить здавати. (Вже біжить, аж п`яти виблискують!). Ну як було не узяти такого заступником міністра фінансів? Замість Пинзеника, який «згорів на роботі»

Тільки ось, панове, сумні долі тих, хто звинувачував у корупції і голосно йшов, випадково чи ні, граючи на руку новим господарям. Пригадайте, як йшов з Секретаріату Олександр Зінченко. Розповів у телевізорі про корупцію в президентському оточенні і пішов. До Юлі, звичайно. І де він зараз? Він сидів у Київраді і топтався по краєчках київського пирога, від якого давав лояльним бютівцям відщипнути Черновецький. Може, й не топтався, але підвищення цін на проїзд в метро, сидячи в київському БЮТ, рекламував. Можливо, через громадянську совість. А як добре почав кар`єру (я маю на увазі після свого есдеківського минулого).

І знову, повертаючись до наших банкірів. Пропоную, зробити ставки на таку тему. Хто ляже раніше - пан Савченко з кар`єрних сходів Мінфіну чи курс долара? Ставлю один до п`яти, що Савченко. Я не зловтішаюся і не проти помилитися. Просто з політемігрантами так завжди трапляється.

Марина Лаптєва