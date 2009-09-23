Київська ДАІ радить водіям поквапитися з техоглядом

Керівництво столичного управління Державтоінспекції закликає власників транспортних засобів поквапитися з проходженням технічного огляду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ Головного управління МВС України в Києві, з таким зверненням до водіїв виступив начальник столичного відомства Анатолій СІРЕНКО.

За його словами, на початок вересня, згідно зі статистичними даними, на технічний огляд подали свої автомобілі приблизно третина київських водіїв.

А.СІРЕНКО вважає, що таку малу кількість машин, які пройшли техогляд, можна пояснити кількома причинами. По-перше, якщо раніше технічний огляд закінчувався наприкінці липня, то цього року його було продовжено до середини грудня. По-друге, в ЗМІ з`явилися повідомлення, що транспорт можна подавати на огляд навіть наступного року.

"Мабуть багато автовласників і вирішили, що з проходженням ТО можна не поспішати. Утім, уже прийняте остаточне рішення, що технічний огляд нинішнього року закінчується 15 грудня", - сказав А.СІРЕНКО.

Як нагадали в столичній ДАІ, для успішного проходження техоглядів автомобіль має спочатку пройти перевірку технічного перебування на сертифікованих станціях технічного обслуговування (такий порядок був уперше запроваджений цього року). Проте, як показала практика, в деяких регіонах не змогли вчасно сформувати необхідну мережу СТО. З урахуванням цього, постановою уряду від 19 квітня ц.р. співробітникам ДАІ в тих районах, де відсутні відповідні станції, дозволено самостійно (як це було раніше) контролювати техстан транспорту.

При цьому в ДАІ зазначили, що в Києві "таких проблем практично немає": не завантажена станція діагностики ДАІ, розташована по вулиці Туполєва, 19; інші 37 СТО, яким дозволено видавати протокол перевірки технічного стану, працюють без особливого навантаження.

"Я рекомендував би киянам не затягувати з проходженням техогляду, а підготуватися і найближчим часом подати транспорт на перевірку, оскільки досвід минулих років показує, що на момент завершення терміну проходження ТО виникає нікому непотрібний ажіотаж і черги", - сказав А.СІРЕНКО.

У ДАІ також нагадали, що згідно з чинним законодавством експлуатація транспорту, який не пройшов у встановлені терміни ТО, заборонена. Порушення цієї вимоги тягне за собою штраф у розмірі від 340 до 425 грн.