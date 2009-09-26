Помер останній спадкоємець Османської імперії

У Стамбулі в віці 97 років помер останній спадкоємець султанів Османської імперії Ертугрул Осман (Ertugrul Osman), повідомляє ВВС News.

Останній онук султана Османа Абдул-Хаміда II Османа народився в Стамбулі в 1912 році, але прожив більшу частину життя в Нью-Йорку. Коли його батьків вислали з Туреччини, де тоді Кемаль Ататюрк створював молоду республіку, спадкоємцеві було 12 років.

Осман завжди стверджував, що не має політичних амбіцій. Вперше після вигнання він відвідав Туреччину на початку 1990-х років у складі туристичної групи, щоб уникнути пишних прийомів. Під час тієї поїздки, зазначає ВВС News, йому вдалося відвідати палац на Босфорі, в якому він грався дитиною.

У Османа залишилася дружина, яка є родичкою останнього короля Афганістану.

Османська імперія склалася в XV-XVI столітті в результаті турецьких завоювань в Азії, Європі й Африці і існувала до утворення Турецької республіки в 1922 році. Султан Абдул-Гамід II, який правив з 1876 по 1909 роки, зокрема був ініціатором введення в країні конституції, яка в дію фактично не вступила.

Лента.ру