ДТП на трасі Київ-Чоп: один загиблий, троє травмованих

На автотрасі «Київ-Чоп» під час зіткнення двох легковиків загинула одна і травмовані троє осіб.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, 6 жовтня о 23.30 біля села Запитів Кам`янка-Бузького району на автодорозі «Київ-Чоп» сталося зіткнення двох легкових автомобілів «ВАЗ 2102» і «ВАЗ 21011». Внаслідок ДТП одна особа загинула, ще троє тяжко травмовані.

Потерпілі внаслідок аварії госпіталізовані до лікарні, обставини дорожньо-транспортної пригоди розслідуються.