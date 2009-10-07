ДТП на трасі Київ-Чоп: один загиблий, троє травмованих
12:30, 07 жовтня 2009Разное
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Зіткнулися «ВАЗ 2102» і «ВАЗ 21011»
На автотрасі «Київ-Чоп» під час зіткнення двох легковиків загинула одна і травмовані троє осіб.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації, 6 жовтня о 23.30 біля села Запитів Кам`янка-Бузького району на автодорозі «Київ-Чоп» сталося зіткнення двох легкових автомобілів «ВАЗ 2102» і «ВАЗ 21011». Внаслідок ДТП одна особа загинула, ще троє тяжко травмовані.
Потерпілі внаслідок аварії госпіталізовані до лікарні, обставини дорожньо-транспортної пригоди розслідуються.
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