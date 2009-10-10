General Motors продав марку Hummer китайцям

Концерн General Motors підписав угоду про продаж 80 відсотків акцій марки Hummer китайській компанії Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co. Решту 20 відсотків акцій будуть передані приватному інвесторові Солану Доцзі, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Сума операції поки не уточнюється. За даними Bloomberg, компанія Hummer була продана за 150 мільйонів доларів США. Крім прав на марку, Tengzhong одержала також у власність дилерську мережу Hummer.

Нові власники планують витратити на виведення компанії Hummer з кризи та розробку нових моделей більше двох мільярдів доларів США. Крім того, Tengzhong не збирається закривати заводи в Північній Америці, але планують організувати виробництво "Хаммерів" ще і в Китаї.

Раніше також повідомлялося, що штаб-квартира Hummer після зміни власника переїде до Мічігана.