У Джанкої вантажний поїзд насмерть збив людину

У Джанкої (Крим) на залізничному переїзді стався нещасний випадок - чоловіка збив вантажний поїзд, повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

За інформацією МНС, вантажний поїзд, що їхав з Керчі в Джанкой, "зачепив" людину. "НП сталася на залізничному переїзді станцій Азовське-Джанкой 1369 км", - розповів начальник Джанкойського райвідділу ГУ МНС Ігор БАКШІ. За його інформацією, чоловік, який дістав у результаті нещасного випадку серйозну політравму, був госпіталізований, через деякий час постраждалий помер. Особа загиблого зараз встановлюється. На вигляд чоловікові 45-50 років.

На місці події проводиться розслідування.

Як припускають в МНС, вирішивши перейти через колію, чоловік в темноті не помітив поїзд, що наближався.