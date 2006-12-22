У 2007 році почнуть зносити «хрущовки». Про це сьогодні журналістам заявив віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектура і ЖКГ Володимир РИБАК.

Як передає кореспондент УНІАН, 2007 рік міністр назвав роком знесення «хрущовок».

За його словами, міністерство вже готує відповідну програму. У першому – на початку другого кварталу 2007 року планується завершити підготовку цього процесу на законодавчому рівні. А в першому півріччі 2007 року регіональна влада повинна проаналізувати ситуацію з наявністю вільних майданчиків для будівництва пілотних будинків для переселення мешканців п`ятиповерхівок.

За даними міністра, для будівництва нових будинків залучатимуться як бюджетні кошти, так і гроші інвесторів. «Інвесторам потрібно пропонувати майданчики поряд, давати змогу будувати комерційне житло», - додав В.РИБАК.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада голова підкомітету парламенту з питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО після засідання профільного комітету Верховної Ради заявив, що Мінбуд повинен визначитись – зносити «хрущовки» чи лише утеплювати. О.КУЧЕРЕНКО вважає, що законопроект «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» необхідно ухвалювати, але для цього урядові потрібно остаточно визначитись щодо своєї участі в його реалізації.

3 листопада перший заступник міністра будівництва, архітектури і ЖКГ Анатолій БЕРКУТА повідомив, що в бюджеті-2007 закладено близько 250 млн. грн. на реконструкцію «хрущовок».

Він також повідомив про те, що масового знесення «хрущовок» не буде. «Питання забудови нового житла можливе лише в тих регіонах, де це економічно вигідно. Тобто, якщо ціна одного квадратного метра коштуватиме 6-6,5 тис. грн.», - заявив А.БЕРКУТА. Оскільки в малих населених пунктах вартість житла набагато нижча, йдеться лише про великі міста.

А.БЕРКУТА відзначив ряд питань, без вирішення яких будівництво нових будинків для переселення людей з «хрущовок» здійснити неможливо. Зокрема, для того, щоб примусово відселяти людей з будинків, термін експлуатації яких завершився, необхідно ухвалити рішення на рівні Верховної Ради. Законодавством також не врегульоване питання розподілу житлової площі для переселенців. Крім того, необхідно компенсувати збитки комерційних підприємств, які орендують приміщення в «хрущовках», відзначив він.