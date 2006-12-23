Президент призначив Азарова і Васюника керувати зниженням корупції

При Президенті України буде створено Раду з питань забезпечення реалізації в Україні Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття» щодо зниження рівня корупції у державному секторі.

Це передбачає Указ Глави держави, текст якого розміщено на Офіційному сайті Президента.

В указі зазначається, що Раду як дорадчий орган буде створено «з метою забезпечення ефективного впровадження в Україні Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття» щодо зниження рівня корупції та належної реалізації Угоди, укладеної між урядом України і урядом Сполучених Штатів Америки про стратегічне завдання з виконання програми зниження рівня корупції у державному секторі, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України».

Президент затвердив Положення про Раду та її персональний склад. Співголовами Ради призначено першого віце-прем`єр-міністра України, міністра фінансів Миколу АЗАРОВА та першого заступника Глави Секретаріату Президента Івана ВАСЮНИКА.