91-річний дідусь гендиректора Артеку після обшуку (фото)

91-річний дідусь генерального директора Міжнародного дитячого центру "Артек" Бориса Новожилова, колишній полковник КДБ Іван Арчаков, після обшуку квартири, в якій він проживає в Києві.

16 жовтня 2009 р. був проведений обшук у цій квартирі. За словами Івана Арчакова, один з працівників правоохоронних органів представився слідчим головного управління МВС. Всі міліціонери були в цивільному. Один з понятих, присутній на обшуку, виявився мешканцем Кіровоградської обл.

Також Арчаков повідомив, що при обшуку з квартири зникли два дитячих фото з сімейного архіву.

Борис Новожилов наразі знаходиться у відрядженні в Києві. На сьогодні у кримінальній справі про розбещення неповнолітніх він не має ніякого процесуального статусу (свідка, підозрюваного або звинуваченого).

Фото Олександра Синиці / УНІАН