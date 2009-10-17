Ніколас Кейдж звинуватив керуючого в своєму фінансовому краху

Голлівудський актор Ніколас Кейдж подав до суду на свого колишнього керуючого, звинувативши його в халатності та шахрайстві, передає у п`ятницю агентство Reuters.

Кейдж стверджує, що Семюел Левін (Samuel Levin) скерував його "на шлях до фінансового краху", і вимагає з колишнього керуючого 20 мільйонів доларів як компенсацію. За словами актора, який, за даними Forbes, впродовж минулого року заробив близько 40 мільйонів доларів, його репутація "непоправно заплямована".

Як зазначається в позові, Левін нібито не платив вчасно податки і вкладав гроші в спекулятивні й ризиковані операції на ринку нерухомості. Він також не попередив наймача про те, що його гроші закінчуються, а кредитні лінії в банках перевищені. Через дії керуючого в останні сім років, заявляє Кейдж, він тепер вимушений "продавати основні активи із значними втратами".

За словами актора, махінації й халатність Левіна розкрилися, коли на його місце у вересні 2008 року була найнята інша людина.

Тим часом самого Кейджа Податкова служба США підозрює в несплаті податків, відсотків і штрафів на 6,6 мільйонів доларів, нагадує агентство. У квітні актор був вимушений продати замок у Баварії, в реконструкцію якого він вклав великі кошти.

Лента.ру