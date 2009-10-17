На Львівщині упав з водоспаду і розбився студент з Києва

Вчора на території водоспаду «Кам’янка» Сколівського району Львівщини трагічно загинув 21-річний студент Національного авіаційного інституту.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 16 жовтня, близько 12.15, до рятувальників надійшло повідомлення, що на території водоспаду «Кам’янка» Сколівського району із скальних порід впала людина.

Після прибуття підрозділів МНС на місце події було встановлено, що під час підняття на водоспад без спеціального альпіністського спорядження, 21-річний студент, житель Білоцерківського району Київської області (студент Національного авіаційного інституту) впав з висоти в річку Кам’янка та від отриманих травм помер на місці.

Оперативною групою із використанням захисних костюмів та ношів було проведено роботи з підняття тіла загиблого з річки.