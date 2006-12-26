У Киргизії і Казахстані - сильний землетрус

Землетрус силою 5,5 балів за шкалою Ріхтера стався у ніч на вівторок в Киргизії. Сильні коливання грунту також відчувалися на території Казахстану.

Як повідомили у вівторок "Інтерфаксу" в інституті сейсмології Національної академії наук Киргизії, епіцентр землетрусу розташовувався в горах в 30 кілометрах від села Кочкор Наринськой області республіки.

У Бішкеку фіксувалися коливання грунту силою в 4 бали. Відчутні коливання грунту також зафіксовані практично на всій території Чуйськой і Іссик-Кульської областей Киргизії.

У казахстанській Алма-Аті сила підземних поштовхів, повідомляє РІА Новини, складала до 3,5 балів за шкалою Ріхтера.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих в результаті землетрусу немає ані в Киргизії, ані в Казахстані. Відомостей про руйнування поки також не надходило.

Лента.ру