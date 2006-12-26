Чому проти Росії плетуть змову?

З форуму

У мене останні рік-два після перегляду новин по російських телеканалах стійко виникає одне відчуття: проти Росії плетуть змову, усі хочуть Росії зла й тому вбивають журналістів, банкірів, колишніх ФСБ-шників і т.д.

А чому – запитаєте ви? Відповідь, як завжди, проста й завжди подається натяками в будь-якій передачі: тому що "зла" Америка не хоче відродження "могутньої" Росії!

Але логіка якраз підказує інше, якщо подумати, звичайно.

Китай – ось головний конкурент "злій" Америці в найближчому осяжному майбутньому. Дивно, але там чомусь "зла" Америка нікого ні труїть, ні вбиває... Тому ще раз – думайте, а не ковтайте пропаганду. Відкиньте емоції та пафос, і ви зрозумієте: немає ніякої "великої" і "могутньої" Росії. Про***ли ми її разом з Союзом.

Просто уявіть собі, що в Росії несподівано закінчилася нафта й газ. Чим вона відрізнятиметься від України, наприклад? Відповідь – територією, а в іншому – така сама. Усе, як і в Україні чи будь-якій іншій "постсовковій" країні. Працювати треба, будувати цивільне суспільство, нищити "совок" насамперед у самому собі, а не ворогів ефемерних придумувати.

Убивства журналістів, колишніх працівників спецслужб у Росії пояснюють бажанням підставити Президента Путіна. Але чому "напаскудити" хочуть саме Путину, а чому не Голові Всекитайських Народних Зборів чи Президентові Ірану, Сирії чи ще якоїсь країни, яку Америка не любить? Звідки така нелюбов саме до Путіна? Може, хтось мені відповість?..

А списувати всі свої гріхи на "каверзи ворогів", напевне, дуже навіть зручно...

Sch, з форуму