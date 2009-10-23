Кіркорова звинувачують у бійці в літаку

Представники ВАТ «Солікамський магнієвий завод» (Росія) звинувачують співака Філіпа КІРКОРОВА в ініціації бійки в літаку «Москва – Дніпропетровськ» 18 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську повідомила в.о. заступника директора з маркетингу і продажу заводу Єкатерина РАКІТІНА.

«18 жовтня у складі групи фахівців підприємства ВАТ «Солікамський магнієвий завод» у кількості 23 осіб здійснювався авіа-переліт рейсом 214 за маршрутом «Москва – Дніпропетровськ». Після посадки у літак і завантаження багажу командир корабля оголосив про те, що в Дніпропетровську несприятливі метеоумови, а літак перевантажений, тому ухвалено рішення зняти частину багажу пасажирів з борту літака і відправити його наступним рейсом. Наш багаж почали вивантажувати з літака. Натомість у літак завантажили великогабаритні предмети. Пасажири почали обурюватися, оскільки ця обставина порушувала їх право на перевезення багажу. З першого салону літака вискочив Філіп КІРКОРОВ. На адресу усіх пасажирів посипалася лайка з використанням ненормативної лексики. Він підбіг до пасажира, що найбільше обурювався, яким виявився наш співробітник, начальник фінансового відділу ВАТ «Солікамський магнієвий завод» Сергій ГУРЕЄВ, і завдав йому два удари. Після цього співак був відтіснений охоронцем, який сам став завдавати ударів ГУРЕЄВУ», - повідомила Є.РАКІТІНА.

За її словами, командир літака, посилаючись на те, що у разі звернення до правоохоронних органів авіасудно можуть затримати у Москві, пообіцяв пасажирам викликати міліцію за місцем прибуття літака до Дніпропетровська. Після прильоту до Дніпропетровська постраждалі дали свідчення у транспортній міліції.

Директор юридичної компанії FTL Assistance Ліна НОВІКОВА (Дніпропетровськ), яка захищає права представників заводу у цьому інциденті, заявила, що всі документи про те, що сталося 18 жовтня, буде передано до Генеральної прокуратури України для передачі у відповідні органи на території Російської Федерації.

«22 жовтня Філіпу КІРКОРОВУ компанією FTL Assistance було відправлено офіційне повідомлення, що проводиться прес-конференція і ми б хотіли почути його вибачення на адресу потерпілих. У прес-центрі Філіпа КІРКОРОВА відмовилися від будь-яких коментарів з цього приводу», - відзначила Л.НОВІКОВА.